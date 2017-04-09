Шесть человек погибли, десятки ранены при взрыве у церкви в Александрии, также сообщается о втором хлопке в городе

Шесть человек погибли, 66 раненных в результате взрыва у церкви в Александрии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.
Тем временем, как передают местные СМИ, в городе раздался второй взрыв, однако официальных подтверждений этой информации и данных о возможных пострадавших пока не поступало.
Ранее местные СМИ сообщили, что объектом боевиков в Александрии стал кафедральный собор Святого Марка, взрыв прогремел перед входом в церковь, очевидцы говорят о многочисленных жертвах.
Эта вторая атака за день на церкви в Египте. Ранее взрыв прогремел в христианской церкви в городе Танта. По различным данным, погибли от 25 до 30 человек. Взрывное устройство привел в действие внутри здания церкви террорист-смертник. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.
Армения минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие до 1,5 тыс. человек – столичная полиция
Оппозиция в Азербайджане обладает слабой поддержкой населения, считают в правящей партии
Госнефтекомпания Азербайджана интересуется нефтегазовыми проектами в Иране
Баку рассчитывает на перевозку по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана до 10 млн тонн грузов в год – замминистра экономики
Азербайджан намерен наращивать экспорт на российские рынки – замминистра экономики
Средняя цена билетов Олимпиады-2018 в Южной Корее ниже, чем в Сочи-2014 - оргкомитет
Оргкомитет Пхенчхана-2018 надеется, что НХЛ пересмотрит свое решение не пускать хоккеистов лиги в национальные сборные для участия в Олимпийских играх
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»