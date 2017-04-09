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Дальнее зарубежье 09.04.2017 16:16

Шесть человек погибли, десятки ранены при взрыве у церкви в Александрии, также сообщается о втором хлопке в городе

Шесть человек погибли, 66 раненных в результате взрыва у церкви в Александрии, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на министерство здравоохранения Египта.

Тем временем, как передают местные СМИ, в городе раздался второй взрыв, однако официальных подтверждений этой информации и данных о возможных пострадавших пока не поступало.

Ранее местные СМИ сообщили, что объектом боевиков в Александрии стал кафедральный собор Святого Марка, взрыв прогремел перед входом в церковь, очевидцы говорят о многочисленных жертвах.

Эта вторая атака за день на церкви в Египте. Ранее взрыв прогремел в христианской церкви в городе Танта. По различным данным, погибли от 25 до 30 человек. Взрывное устройство привел в действие внутри здания церкви террорист-смертник. Пока никто не взял на себя ответственность за взрывы.

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Тэги: ЕГИПЕТ, АЛЕКСАНДРИЯ, ВЗРЫВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]