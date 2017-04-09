ЦИК Армении огласил окончательные результаты выборов; в парламент прошли четыре политсилы

Центральная избирательная комиссия Армении на заседании в воскресенье подвела окончательные итоги выборов в Национальное Собрание республики 2 апреля.
Как заявил на внеочередном заседании глава ЦИК Тигран Мукучян, в выборах приняли участие 1 млн 575 тыс. 786 избирателей из 2 млн 585 тыс. 468, имеющих право голоса.
Возглавляемая президентом Армении Сержем Саргсяном правящая Республиканская партия набрала 770 тыс. 441 голосов. По предварительным данным ЦИК от 3 апреля, за РПА проголосовали 771 тыс. 247 человек, или 49,12%.
На втором месте - возглавляемый одним из крупнейших предпринимателей республики, лидером партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном блок "Царукян" с показателем 428 836 голосов (428 965 голосов, или 27,32% - по данным 3 апреля).
На третьем месте - руководимый депутатом парламента Николом Пашиняном оппозиционный блок "Елк" ("Выход") - 122 065 голосов (по данным 3 апреля - 122 049 голосов или 7,77%).
На четвертом - Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" - 103 048 голосов (по данным 3 апреля - 103 173 голосов или 6,57%), состоящая в коалиции с Республиканской партией.
Члены ЦИК также подписали протокол по результатам выборов.
В парламент не прошли оппозиционный блок "Конгресс-АНК", лидером которого является первый президент Армении Левон Тер-Петросян, созданный бывшим министром обороны Сейраном Оганяном, бывшими главами МИД Раффи Ованнисяном и Варданом Осканяном оппозиционный блок "Оганян-Раффи-Осканян", возглавляемая экс-секретарем Совета нацбезопасности Артуром Багдасаряном партия "Армянское возрождение", Компартия Армении, а также руководимая экс-премьером Грантом Багратяном и депутатом Хачатуром Кокобеляном оппозиционная партия "Свободные демократы".
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