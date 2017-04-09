Более 10 человек погибли при самоподрыве террориста у церкви в Александрии - ТВ

11 человек погибли, 21 получил ранения в результате взрыва у кафедрального собора Святого Марка в Александрии, сообщает телекомпания "Аль-Джазира" со ссылкой на медиков.

По ее данным, взрыв осуществил террорист-смертник. Среди жертв есть полицейские.

Ранее сообщалось о шести погибших и 66 раненых.

Это вторая атака на храм в Египте за воскресенье. Ранее взрыв прогремел в христианской церкви в египетском городе Танта. По различным данным, погибли от 25 до 30 человек. Взрывное устройство привел в действие внутри здания церкви террорист-смертник.

Пока новых данных о втором взрыве в Александрии не поступало.