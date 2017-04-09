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Дальнее зарубежье 09.04.2017 16:59

Более 10 человек погибли при самоподрыве террориста у церкви в Александрии - ТВ

11 человек погибли, 21 получил ранения в результате взрыва у кафедрального собора Святого Марка в Александрии, сообщает телекомпания "Аль-Джазира" со ссылкой на медиков.

По ее данным, взрыв осуществил террорист-смертник. Среди жертв есть полицейские.

Ранее сообщалось о шести погибших и 66 раненых.

Это вторая атака на храм в Египте за воскресенье. Ранее взрыв прогремел в христианской церкви в египетском городе Танта. По различным данным, погибли от 25 до 30 человек. Взрывное устройство привел в действие внутри здания церкви террорист-смертник.

Пока новых данных о втором взрыве в Александрии не поступало.

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Тэги: ЕГИПЕТ, СОБОР, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]