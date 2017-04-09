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Дальнее зарубежье 09.04.2017 17:34

Путин и Рухани заявили о недопустимости аггрессии США против Сирии в нарушении норм международного права - Кремль

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани обсудили по телефону ситуацию вокруг Сирии, в том числе недавнюю атаку США на сирийскую авиабазу, лидеры отметили недопустимость агрессивных действий Вашингтона в нарушение норм международного права, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии. С обеих сторон была отмечена недопустимость агрессивных действий США против суверенного государства в нарушение норм международного права. В.Путин и Х.Рухани высказались за объективное, непредвзятое расследование всех обстоятельств инцидента с химическим оружием 4 апреля в сирийской провинции Идлиб", - говорится в сообщении.

Лидеры также отметили важность продолжения тесного взаимодействия по политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта в Сирии, заявляют в пресс-службе.

"Был обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося 27-28 марта с.г. официального визита Х.Рухани в Россию. Особое внимание было уделено ключевым аспектам двустороннего взаимодействия на антитеррористическом треке, выражена готовность к его дальнейшему углублению в целях обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке", - сообщают в Кремле

Телефонный разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]