Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8135 RUR   0.0299 GBR   2.1239 TRY   0.4562

Цена на нефть

    $/bbl WTI   51.70 Brent   54.89

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° Завтра 12° 11 Апр 15° 12 Апр 16°

Дальнее зарубежье 09.04.2017 17:06

Игиловцы взяли на себя ответственность за взрывы в Египте

Ответственность за взрывы у церквей в египетских городах Танта и Александрия взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство".

"Отряды ИГИЛ осуществили атаки на две церкви - в Танте и Александрии", - говорится в сообщениях новостных порталов, отслеживающих деятельность террористической группировки.

Как сообщалось, в воскресенье в результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения.

В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек.

Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕГИПЕТ, ВЗРЫВЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


Похожие новости


Шесть человек погибли, десятки ранены при взрыве у церкви в Александрии, также сообщается о втором хлопке в городе 10 человек пострадали в результате серии взрывов в Египте Два взрыва прогремели в Каире в момент прохождения автоколонны сил безопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]