Президент Алиев возмущен терактами в Египте, призывает к решительной борьбе с терроризмом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования египетскому коллеге Абдул-Фаттаху ас-Сиси в связи с многочисленными жертвами в результате взрывов в Египте.

«Глубоко потрясены известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате взрывов, совершенных в Египте. Мы безгранично возмущены подобными жестокими деяниями против мирных людей, считаем важным вести решительную и последовательную борьбу со всеми проявлениями терроризма, превратившегося в страшную беду», - отмечается в тексте соболезнования, опубликованном на сайте главы Азербайджана.

И.Алиев выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших, всему народу Египта, пожелал выздоровления раненым и пострадавшим.

В Египте в воскресенье произошли две атаки на христианские храмы. В результате взрыва в церкви города Танта погибли, по разным данным, от 25 до 30 человек, более 50 получили ранения. В Александрии взрыв прогремел у входа в собор Святого Марка, жертвами стали не менее 11 человек. Оба взрыва, по данным полиции, осуществили террористы-смертники. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

А.Азизов