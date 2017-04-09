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Регион 09.04.2017 20:29

Правящая партия Армении с 58 мандатами составила абсолютное большинство в новом парламенте

Правящая Республиканская партия Армении составила абсолютное большинство в парламенте.

Как сообщил на внеочередном заседании ЦИК Армении глава комиссии Тигран Мукучян, по итогам выборов в парламент Республиканская партия получает 58 мандатов, оппозиционный блок "Царукян" - 31 мандата, оппозиционный блок "Елк" - девять мандатов, партия "Дашнакцутюн" - семь мандатов.

Т.Мукучян также отметил, что в составе Республиканской партии в парламент Армении прошли трое представителей нацменьшинств - езид, ассириец и курд, в составе блока "Царукян" - один представитель нацменьшинств - русский.

Парламент Армении будет состоять из 105 депутатов.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]