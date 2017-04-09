В Москве будет поднят вопрос об обязательствах России в отношении химоружия в Сирии - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в ходе визита в Москву в будущую среду намерен призвать Россию выполнять взятые на себя обязательств в отношении химического оружия у сирийского режима.
"В ходе своего визита в Москву на будущей неделе я намерен призвать министра иностранных дел Сергея Лаврова и российское правительство выполнять обязательства перед международным сообществом, поскольку она согласилась быть гарантом уничтожения химического оружия (в Сирии - ИФ), и узнать, почему это не было достигнуто. Это мне не понятно", - заявил он, выступая в эфире телеканала АВС.
Дипломат, тем не менее, отметил, что "не делает заключений по поводу причастности" России к химической атаке, которую Вашингтон приписывает сирийскому президенту. Госсекретарь не исключает, что Москва "просто могла быть введена в заблуждение сирийцами".
Госсекретарь добавил, что последующие химические атаки сирийского режима "будут, совершенно ясно, чрезвычайно разрушительными для американо-российских отношений".
"Я не верю, что Россия хочет ухудшения отношений с США, но для того, чтобы лучше понять, какие отношения с США Россия хотела бы видеть, необходимы многократные обсуждения и диалоги", - сказал Р.Тиллерсон.
Он добавил: "я полон уверенности, что мы можем вести конструктивные переговоры с российским правительством, с министром Лавровым, и что Россия может быть полезной в процессе установления стабильности в Сирии".
Президент Алиев возмущен терактами в Египте, призывает к решительной борьбе с терроризмом
Армения минувшие сутки подвергла минометному обстрелу позиции ВС Азербайджана - Минобороны
Митинг оппозиции в Баку прошел без нарушений, в нем приняло участие до 1,5 тыс. человек – столичная полиция
Госнефтекомпания Азербайджана интересуется нефтегазовыми проектами в Иране
Баку рассчитывает на перевозку по коридору Север-Юг через территорию Азербайджана до 10 млн тонн грузов в год – замминистра экономики
Азербайджан намерен наращивать экспорт на российские рынки – замминистра экономики
Средняя цена билетов Олимпиады-2018 в Южной Корее ниже, чем в Сочи-2014 - оргкомитет
Оргкомитет Пхенчхана-2018 надеется, что НХЛ пересмотрит свое решение не пускать хоккеистов лиги в национальные сборные для участия в Олимпийских играх
На Каспии найдено тело, возможно, еще одного из пропавших в декабре азербайджанских нефтяников
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел лекторий на тему «Исторические азербайджанские ковры»
ООО «SOCAR Polymer» стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Александр Шаровский почтил память о погибших в Питерском метро
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»