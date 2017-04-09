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Дальнее зарубежье 09.04.2017 19:33

В Москве будет поднят вопрос об обязательствах России в отношении химоружия в Сирии - Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что в ходе визита в Москву в будущую среду намерен призвать Россию выполнять взятые на себя обязательств в отношении химического оружия у сирийского режима.

"В ходе своего визита в Москву на будущей неделе я намерен призвать министра иностранных дел Сергея Лаврова и российское правительство выполнять обязательства перед международным сообществом, поскольку она согласилась быть гарантом уничтожения химического оружия (в Сирии - ИФ), и узнать, почему это не было достигнуто. Это мне не понятно", - заявил он, выступая в эфире телеканала АВС.

Дипломат, тем не менее, отметил, что "не делает заключений по поводу причастности" России к химической атаке, которую Вашингтон приписывает сирийскому президенту. Госсекретарь не исключает, что Москва "просто могла быть введена в заблуждение сирийцами".

Госсекретарь добавил, что последующие химические атаки сирийского режима "будут, совершенно ясно, чрезвычайно разрушительными для американо-российских отношений".

"Я не верю, что Россия хочет ухудшения отношений с США, но для того, чтобы лучше понять, какие отношения с США Россия хотела бы видеть, необходимы многократные обсуждения и диалоги", - сказал Р.Тиллерсон.

Он добавил: "я полон уверенности, что мы можем вести конструктивные переговоры с российским правительством, с министром Лавровым, и что Россия может быть полезной в процессе установления стабильности в Сирии".

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Тэги: ТИЛЛЕРСОН, ХИМОРУЖИЕ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]