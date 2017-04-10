Спецпредставитель Китая по Корее прибывает в Сеул для консультаций по КНДР - МИД Южной Кореи

Специальный представитель китайского правительства по проблемам Корейского полуострова У Давэй в понедельник прибывает в Сеул для консультаций по проблемам, связанным с ситуацией в регионе в результате политики КНДР, сообщил МИД Южной Кореи.

Наблюдатели отмечают, что поездка У Давэя состоится вскоре после визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, где в ходе переговоров с американским президентом Дональдом Трампом он обсуждал северокорейский вопрос.

Эксперты также обращают внимание, что консультации пройдут в условиях, когда ударная авианосная группировка ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон" направляется в сторону Корейского полуострова.

Они делают вывод, что это является демонстрацией силы, однако не исключают нанесения США удара по Северной Корее. В качестве аргумента эксперты приводят нанесение США ракетного удара по авиабазе сирийских ВВС на минувшей неделе.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон накануне заявил в интервью телеканалу CBS, что удар по Сирии является предупреждением другим странам, включая Северную Корею.

В то же время в министерстве обороны Японии сомневаются в том, что удар по КНДР может быть нанесен.

"Вероятно, удар США по Северной Корее не реалистичен. Если Америка заявит, что намерена атаковать, то и Япония, и Южная Корея, вероятно, попытаются ее остановить", - цитируют СМИ заявление японского военного источника.

Китай последовательно выступает за решение северокорейской проблемы политическими средствами путем переговоров и консультаций. Китайская сторона многократно призывала все заинтересованные стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации напряженности в районе Корейского полуострова и регионе в целом.