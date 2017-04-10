Делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России с официальным визитом прибыла в город Брест (Белоруссия), сообщает в понедельник департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

"В ходе работы российские десантники посетят 38 отдельную гвардейскую бригаду сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО ВС РБ), где проведут вторую планирующую конференцию по вопросу участия подразделений 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России в совместном белорусско-российско-сербском учении "Славянское братство-2017"", - говорится в сообщении.

Военные эксперты в ходе совместных переговоров уточнят цели предстоящего международного учения, которое запланировано на вторую половину 2017 г.

Визит делегации Воздушно-десантных войск РФ в Белоруссию проходит в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России, и продлится до 14 апреля 2017 года.