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СНГ 10.04.2017 11:14

Казахстан готов вместе с Египтом бороться с терроризмом - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования главе Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактами в христианских церквях в городах Танта и Александрия, сообщила пресс-служба главы государства.

"От себя лично и от имени народа Казахстана выражаю соболезнования вам, а также родным и близким пострадавших, мы разделяем вашу невосполнимую утрату. Хочу отметить, что Казахстан готов предпринять совместные с Египтом усилия в борьбе с угрозами современного мира для обеспечения безопасности и мира в наших странах", - отмечается в телеграмме.

В сообщении пресс-службы отмечается, что Н.Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в коптских церквях городов Танта и Александрия.

В Египте 27 паломников, пришедших в церковь Св.Георгия в городе Танта на христианский праздник Вербного воскресенья, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Св.Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.

Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная во многих странах мира, в том числе в Казахстане и России.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после взрывов объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ЕГИПЕТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]