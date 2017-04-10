Казахстан готов вместе с Египтом бороться с терроризмом - Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования главе Египта Абделю Фаттаху Ас-Сиси в связи с терактами в христианских церквях в городах Танта и Александрия, сообщила пресс-служба главы государства.
"От себя лично и от имени народа Казахстана выражаю соболезнования вам, а также родным и близким пострадавших, мы разделяем вашу невосполнимую утрату. Хочу отметить, что Казахстан готов предпринять совместные с Египтом усилия в борьбе с угрозами современного мира для обеспечения безопасности и мира в наших странах", - отмечается в телеграмме.
В сообщении пресс-службы отмечается, что Н.Назарбаев с глубокой скорбью воспринял весть о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в коптских церквях городов Танта и Александрия.
В Египте 27 паломников, пришедших в церковь Св.Георгия в городе Танта на христианский праздник Вербного воскресенья, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Св.Марка в Александрии; среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.
Ответственность за нападения взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная во многих странах мира, в том числе в Казахстане и России.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после взрывов объявил в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца.
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