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ТЭК 10.04.2017 10:26

Обязательства Казахстана по сокращению нефтедобычи в I полугодии будут выполнены - глава Минэнерго

Казахстан выполнит обязательства перед ОПЕК по сокращению добычи нефти на 20 тыс. баррелей в сутки в I полугодии, сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

"Обязательства Казахстаном взяты на полгода, они говорят о том, что мы должны от 1 млн 700 тыс. баррелей (добычи в сутки - ИФ) минус 20 тыс. баррелей. В целом, по итогам шести месяцев, минус 20 тыс. баррелей. (. . .) Мы предполагаем, что мы выдержим (это обязательство - ИФ)", - сказал он журналистам в понедельник в Астане.

При этом, по его словам, жесткой методологии исчисления обязательств нет. "Это не означает, что обязательно в январе выдержать, в феврале и так далее. Речь идет, что в среднем за полгода должно быть 1 млн 700 тыс. баррелей минус 20 тыс. баррелей", - пояснил он.

Ранее К.Бозумбаев сообщал, что в ноябре 2016 года добыча в Казахстане составляла 1,7 млн баррелей в сутки.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОПЕК, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, МИНЭНЕРГО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]