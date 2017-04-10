Азербайджанский Azersun Holding заинтересован в инвестициях в Ставрополье

Азербайджанская группа компаний "Azersun Holding" заинтересована в инвестициях в Ставрополье, заявил директор входящего в холдинг тепличного комплекса GreenTech Низами Гейбатов на встрече с делегацией из Ставрополья, сообщают российские СМИ.
«По словам Н.Гейбатова, Ставрополье является отличной площадкой для агроинвестиций, поэтому азербайджанская компания готова к плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству. Перспективы реализации проекта будут разработаны совместно с правительством Ставропольского края», - сообщают СМИ.
Официальные представители Ставрополья встретились с руководством GreenTech, годовой урожай которого составляет около 12 тыс. тонн овощей, в окрестностях Баку.
Ставропольская делегация во главе с губернатором Владимиром Владимировым на минувшей неделе приняла участие в Азербайджане в работе международной выставки «Туризм и путешествия» AITF-2017. Глава региона провёл ряд встреч с инвесторами и подписал соглашение о восстановлении кисловодской здравницы.
Azersun Holding - многопрофильная компания. В ее состав входят сельскохозяйственные предприятия, заводы по производству продовольственных товаров, бумаги и упаковки, торговые компании.
А.Ахундов
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