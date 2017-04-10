Азербайджанский Azersun Holding заинтересован в инвестициях в Ставрополье

Азербайджанская группа компаний "Azersun Holding" заинтересована в инвестициях в Ставрополье, заявил директор входящего в холдинг тепличного комплекса GreenTech Низами Гейбатов на встрече с делегацией из Ставрополья, сообщают российские СМИ.

«По словам Н.Гейбатова, Ставрополье является отличной площадкой для агроинвестиций, поэтому азербайджанская компания готова к плодотворному взаимовыгодному сотрудничеству. Перспективы реализации проекта будут разработаны совместно с правительством Ставропольского края», - сообщают СМИ.

Официальные представители Ставрополья встретились с руководством GreenTech, годовой урожай которого составляет около 12 тыс. тонн овощей, в окрестностях Баку.

Ставропольская делегация во главе с губернатором Владимиром Владимировым на минувшей неделе приняла участие в Азербайджане в работе международной выставки «Туризм и путешествия» AITF-2017. Глава региона провёл ряд встреч с инвесторами и подписал соглашение о восстановлении кисловодской здравницы.

Azersun Holding - многопрофильная компания. В ее состав входят сельскохозяйственные предприятия, заводы по производству продовольственных товаров, бумаги и упаковки, торговые компании.

А.Ахундов