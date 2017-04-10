Гражданин Грузии погиб и шесть пострадали в результате ДТП в Турции

Один гражданин Грузии погиб и шестеро получили травмы в результате произошедшего возле города Ризе в Турции дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Как сообщают в понедельник грузинские СМИ, микроавтобус, в котором находились граждане Грузии, столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения пассажирский микроавтобус загорелся. Причины ДТП выясняет турецкая полиция.

В МИД Грузии заявили журналистам, что грузинское консульство окажет всем пострадавшим максимальную помощь.

По данным ведомства, пострадавшие были доставлены в университетскую клинику в Ризе.

Тело погибшего уже доставлено в Грузию.