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Регион 10.04.2017 10:48

Гражданин Грузии погиб и шесть пострадали в результате ДТП в Турции

Один гражданин Грузии погиб и шестеро получили травмы в результате произошедшего возле города Ризе в Турции дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Как сообщают в понедельник грузинские СМИ, микроавтобус, в котором находились граждане Грузии, столкнулся с легковым автомобилем. В результате столкновения пассажирский микроавтобус загорелся. Причины ДТП выясняет турецкая полиция.

В МИД Грузии заявили журналистам, что грузинское консульство окажет всем пострадавшим максимальную помощь.

По данным ведомства, пострадавшие были доставлены в университетскую клинику в Ризе.

Тело погибшего уже доставлено в Грузию.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУРЦИЯ, ДТП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]