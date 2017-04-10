Глава МИД Франции считает нужным работать с Россией над поисками альтернативы Асаду в Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил в понедельник, что считает нужным вместе с Россией искать альтернативу пребыванию у власти в Сирии Башара Асада.

"Нужно ее найти (политическую альтернативу - ИФ), вместе с российской стороной", - сказал он в эфире радиостанции "Франс энтер".

По словам министра, сирийские власти - "это отвратительный режим, который готов на все".