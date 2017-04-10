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Дальнее зарубежье 10.04.2017 11:29

Глава МИД Франции считает нужным работать с Россией над поисками альтернативы Асаду в Сирии

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил в понедельник, что считает нужным вместе с Россией искать альтернативу пребыванию у власти в Сирии Башара Асада.

"Нужно ее найти (политическую альтернативу - ИФ), вместе с российской стороной", - сказал он в эфире радиостанции "Франс энтер".

По словам министра, сирийские власти - "это отвратительный режим, который готов на все".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]