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СНГ 10.04.2017 11:41

В Минске ждут визита туркменского лидера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова посетить с визитом Минск "в любое удобное время", сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

По его данным, в послании белорусского лидера выражается сердечная признательность за радушный прием в Туркменистане, который А.Лукашенко посетил в конце марта.

Как отмечает А.Лукашенко, "нами достигнуты важные договоренности, подписаны документы, реализация которых придаст мощный стимул дальнейшему расширению белорусско-туркменского диалога".

А.Лукашенко также подчеркнул, что "визит сопровождали такие исторически значимые события, как ввод в эксплуатацию Гарлыкского горно-обогатительного комбината и открытие в Ашхабаде комплекса зданий посольства Беларуси. Это свидетельствует о том, что наши государства по-настоящему заинтересованы развивать сотрудничество и готовы к реализации масштабных совместных начинаний".

"Ежегодные встречи в формате откровенного и доброжелательного разговора стали доброй традицией и способствуют поддержанию высокой динамики взаимодействия", - написал белорусский лидер.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, БЕЛОРУССИЯ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]