В Минске ждут визита туркменского лидера

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил своего туркменского коллегу Гурбангулы Бердымухамедова посетить с визитом Минск "в любое удобное время", сообщает Государственное информагентство Туркменистана.
По его данным, в послании белорусского лидера выражается сердечная признательность за радушный прием в Туркменистане, который А.Лукашенко посетил в конце марта.
Как отмечает А.Лукашенко, "нами достигнуты важные договоренности, подписаны документы, реализация которых придаст мощный стимул дальнейшему расширению белорусско-туркменского диалога".
А.Лукашенко также подчеркнул, что "визит сопровождали такие исторически значимые события, как ввод в эксплуатацию Гарлыкского горно-обогатительного комбината и открытие в Ашхабаде комплекса зданий посольства Беларуси. Это свидетельствует о том, что наши государства по-настоящему заинтересованы развивать сотрудничество и готовы к реализации масштабных совместных начинаний".
"Ежегодные встречи в формате откровенного и доброжелательного разговора стали доброй традицией и способствуют поддержанию высокой динамики взаимодействия", - написал белорусский лидер.
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