Полиции пока неизвестно, действовал ли в одиночку подозреваемый в изготовлении бомбы в Осло - шеф безопасности

Шеф полицейской службы Норвегии Бенедикте Бьернланд заявила, что норвежские власти пока не располагают точной информацией относительно того, имел ли 17-летний молодой человек, подозреваемый в сборке бомбы, сообщников, передают западные СМИ.
"Пока неясно, действовал ли подозреваемый в одиночку", - сказала она журналистам. Ранее сообщалось, что, как предполагается, задержанный является гражданином РФ.
"Непонятно, собирался ли 17-летний молодой человек совершить террористическую атаку", - отметила Б.Бьернланд.
Она также выразила опасения, что террористические атаки последнего времени во Франции, ФРГ, Великобритании, России и Швеции могут побудить к активным действиям
лиц, находящихся в Норвегии и симпатизирующих радикальным исламистам.
Шведские СМИ ранее сообщали, что спецслужбы проверяют предполагаемую связь между задержанным россиянином в Осло и 39-летним гражданином Узбекистана, задержанным на прошлой неделе по подозрению в совершении теракта в Стокгольме.
Ранее норвежская полиция проинформировала об обезвреживании в ночь на воскресенье взрывного устройства в центре Осло. Взрывное устройство было обезврежено, никто не пострадал.
Представитель полиции Синге Алинг сообщила, что задержанным по подозрению в подготовке взрыва в Осло оказался 17-летний россиянин, и пока что его подозревают в хранении взрывчатых веществ.
Подозреваемый проживает вместе со своей семьей в Норвегии с 2010 года, и запросил убежище в этой стране.
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