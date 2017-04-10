Глава МИД Франции не сомневается, что Дамаск применяет химоружие

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил в понедельник, что не сомневается, что сирийские правительственные войска применяют химоружие.
"Нет никаких сомнений насчет того, что сирийский режим использует химическое оружие", - сказал он в эфире радиостанции "Франс энтер".
По словам министра, "Сирия согласилась присоединиться к договору, запрещающему химоружие, однако она его не соблюдает".
Франция и другие западные страны обвиняют сирийских военных в применении химоружия против мирных жителей ранее в апреле в населенном пункте Хан Шейхун. В ответ на это США нанесли ракетный удар по авиабазе на территории Сирии.
В Дамаске, в свою очередь, заверяют, что никогда не использовали и не будут использовать химоружие на своей территории.
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