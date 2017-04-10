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Дальнее зарубежье 10.04.2017 12:13

Глава МИД Франции не сомневается, что Дамаск применяет химоружие

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил в понедельник, что не сомневается, что сирийские правительственные войска применяют химоружие.

"Нет никаких сомнений насчет того, что сирийский режим использует химическое оружие", - сказал он в эфире радиостанции "Франс энтер".

По словам министра, "Сирия согласилась присоединиться к договору, запрещающему химоружие, однако она его не соблюдает".

Франция и другие западные страны обвиняют сирийских военных в применении химоружия против мирных жителей ранее в апреле в населенном пункте Хан Шейхун. В ответ на это США нанесли ракетный удар по авиабазе на территории Сирии.

В Дамаске, в свою очередь, заверяют, что никогда не использовали и не будут использовать химоружие на своей территории.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]