Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах, отметил их вклад в укрепление межнационального мира - Кремль

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.
"Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа - избавлении от многовекового рабства. Его древние традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. В эти дни евреи обращаются к истокам и ценностям богатейшего культурного, духовного наследия иудаизма, которые и сегодня имеют непреходящее общечеловеческое значение. Ведь они основаны на вечных идеалах справедливости, добра, заботы о ближнем", - говорится в поздравлении В.Путина.
По его словам, "отрадно, что жизнь российских евреев насыщена многими позитивными событиями - создаются новые религиозные, образовательные центры, открываются музеи и выставки, расширяются международные контакты".
"Община ведет обширную благотворительную, просветительскую деятельность, вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира в стране, активно участвует в воспитании молодежи", - отмечает В.Путин.
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