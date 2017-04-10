Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах, отметил их вклад в укрепление межнационального мира - Кремль

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

"Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа - избавлении от многовекового рабства. Его древние традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. В эти дни евреи обращаются к истокам и ценностям богатейшего культурного, духовного наследия иудаизма, которые и сегодня имеют непреходящее общечеловеческое значение. Ведь они основаны на вечных идеалах справедливости, добра, заботы о ближнем", - говорится в поздравлении В.Путина.

По его словам, "отрадно, что жизнь российских евреев насыщена многими позитивными событиями - создаются новые религиозные, образовательные центры, открываются музеи и выставки, расширяются международные контакты".

"Община ведет обширную благотворительную, просветительскую деятельность, вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира в стране, активно участвует в воспитании молодежи", - отмечает В.Путин.