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СНГ 10.04.2017 12:43

Путин поздравил российских иудеев с праздником Песах, отметил их вклад в укрепление межнационального мира - Кремль

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, сообщает в понедельник пресс-служба главы государства.

"Этот праздник напоминает о важнейшей вехе в истории еврейского народа - избавлении от многовекового рабства. Его древние традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение. В эти дни евреи обращаются к истокам и ценностям богатейшего культурного, духовного наследия иудаизма, которые и сегодня имеют непреходящее общечеловеческое значение. Ведь они основаны на вечных идеалах справедливости, добра, заботы о ближнем", - говорится в поздравлении В.Путина.

По его словам, "отрадно, что жизнь российских евреев насыщена многими позитивными событиями - создаются новые религиозные, образовательные центры, открываются музеи и выставки, расширяются международные контакты".

"Община ведет обширную благотворительную, просветительскую деятельность, вносит весомый вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира в стране, активно участвует в воспитании молодежи", - отмечает В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕСАХ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]