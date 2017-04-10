Азербайджан отправил Джибути 76 тонн гуманитарной помощи

МЧС Азербайджана организовал в понедельник гуманитарную помощь в Джибути.

Как сообщалось ранее, президент Ильхам Алиев распорядился отправить в Джибути гуманитарную помощь от имени правительства Азербайджана.

"Гуманитарный груз состоит из 56 тонн продуктов питания, в частности, сахара и сахарного песка, чая, подсолнечного масла, муки, макарон и вермишели, и 20 тонн питьевой воды", - отметили в МЧС.

Груз отправил посредством авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL).

Ф.Исазаде