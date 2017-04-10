SOCAR начала строительство приэстакадной площадки на Нефтяных Камнях для бурения 14 скважин

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) приступила к строительству приэстакадной площадки №1541 на месторождении Нефтяные Камни, говорится в сообщении на сайте SOCAR.
«Проект разработан институтом Neftqazelmitadqiqatlayiha. Генеральным подрядчиком строительных работ является трест Neftqaztikinti. Площадка будет размещена на глубине моря 16 метров», отмечается в информации.
По данным SOCAR, площадка будет размещена на 6 опорных блоках и будет включать 2 посадочные площадки, 5 причальных площадок и 7 разделительных секций. Общая площадь объекта составит 2,4 тыс. кв. метров, на его строительство будет израсходовано 1,616 тыс. тонн металлоконструкций.
«К настоящему времени в рамках проекта завершены работы по подготовке металлоконструкций и началась их установка. Все 6 опорных блоков и 4 разделительные секции уже установлены на проектной точке, и забито 18 свай для скрепления блоков. Также начались работы в месте соединения площадки с эстакадой», - отмечается в сообщении.
По данным SOCAR, приэстакадная площадка предназначена для бурения 14 эксплуатационных скважин, с которых суммарно будет добываться 137 тонн нефти в сутки.
При этом сроков завершения строительства данного объекта Госнефтекомпания не сообщает.
Месторождение Нефтяные Камни разрабатывается с 1949 года.
Н.Аббасова
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