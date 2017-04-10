Москвичи почтили память казахстанца, погибшего при теракте в петербургском метро

Москвичи несут цветы к посольству Казахстана в Москве на Чистых Прудах в память о казахстанце Максиме Арышеве, погибшем во время теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба посольства.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Одной из жертв теракта стал 20-летний студент из Казахстана М.Арышев.