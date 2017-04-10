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СНГ 10.04.2017 13:05

Москвичи почтили память казахстанца, погибшего при теракте в петербургском метро

Москвичи несут цветы к посольству Казахстана в Москве на Чистых Прудах в память о казахстанце Максиме Арышеве, погибшем во время теракта в метрополитене Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба посольства.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Петербурге погибли 14 человек, более 50 получили ранения. Одной из жертв теракта стал 20-летний студент из Казахстана М.Арышев.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ТЕРАКТ, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]