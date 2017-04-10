Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8029 RUR   0.0296 GBR   2.1096 TRY   0.4568

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.24 Brent   55.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 12 Апр 16° 13 Апр 11° 16°

ТЭК 10.04.2017 12:06

Казатомпром и Areva заключили соглашение о развитии добычи урана в Казахстане

Французская Areva и казахстанский "Казатомпром" в понедельник подписали стратегическое соглашение, направленное на развитие долгосрочного сотрудничества двух компаний в сфере добычи урана в Казахстане, сообщила пресс-служба "Казатомпрома".

Соглашение, подписанное председателем правления "Казатомпрома" Аскаром Жумагалиевым и главным исполнительным директором Areva Филиппом Кноро, открывает возможности для дальнейшего развития и повышения эффективности работы ТОО "СП "Катко" - совместного предприятия Areva (51%) и "Казатомпрома" (49%).

"Оно (соглашение - ИФ) дает "Катко" новые долгосрочные перспективы на основе развития месторождения Южный Торткудук, продлевая таким образом производственную деятельность на два десятилетия", - цитируется в сообщении Ф.Кноро.

Совместное предприятие "Катко", созданное в 1996 году, добывает уран методом подземного скважинного выщелачивания на месторождении Моинкум, расположенном в Южно-Казахстанской области.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электростанций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения.

Деятельность Areva включает добычу, обогащение урана, переработку отработанного топлива, материально-техническое обеспечение, демонтаж ядерных установок и комплексное проектирование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КАЗАТОМПРОМ, AREVA, СОГЛАШЕНИЕ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]