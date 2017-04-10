Казатомпром и Areva заключили соглашение о развитии добычи урана в Казахстане

Французская Areva и казахстанский "Казатомпром" в понедельник подписали стратегическое соглашение, направленное на развитие долгосрочного сотрудничества двух компаний в сфере добычи урана в Казахстане, сообщила пресс-служба "Казатомпрома".

Соглашение, подписанное председателем правления "Казатомпрома" Аскаром Жумагалиевым и главным исполнительным директором Areva Филиппом Кноро, открывает возможности для дальнейшего развития и повышения эффективности работы ТОО "СП "Катко" - совместного предприятия Areva (51%) и "Казатомпрома" (49%).

"Оно (соглашение - ИФ) дает "Катко" новые долгосрочные перспективы на основе развития месторождения Южный Торткудук, продлевая таким образом производственную деятельность на два десятилетия", - цитируется в сообщении Ф.Кноро.

Совместное предприятие "Катко", созданное в 1996 году, добывает уран методом подземного скважинного выщелачивания на месторождении Моинкум, расположенном в Южно-Казахстанской области.

"Казатомпром" - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электростанций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения.

Деятельность Areva включает добычу, обогащение урана, переработку отработанного топлива, материально-техническое обеспечение, демонтаж ядерных установок и комплексное проектирование.