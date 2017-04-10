Шведские спецслужбы опасаются атак ультраправых группировок на мусульман после теракта в Стокгольме

Служба госбезопасности Швеции следит за активностью ультраправых группировок в стране для предотвращения нападений на мусульман в ответ на террористическую атаку 7 апреля в Стокгольме, заявил в понедельник глава ведомства Андерс Турнберг.

"Мы заметили, что после этого инцидента... (среди ультраправых группировок - ИФ) пошли разговоры о том, чтобы взять инициативу в свои руки, и мы, как служба безопасности, обязаны следить за этим и убедиться, что мы можем вмешаться прежде, чем что-то произойдет", - сообщил он местному телевидению.

"Мы отметили, что многие люди расстроены, и идут разговоры о мести (мусульманам - ИФ)", - добавил А.Турнберг.

В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил наезд на пешеходов. В результате атаки четыре человека погибли, 15 получили ранения. Девять человек все еще находятся в больнице, врачи оценивают состояние двух из них как тяжелое.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.

По подозрению в совершении теракта арестован 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, он уже признал вину, сообщили шведские СМИ.