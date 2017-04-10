Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8029 RUR   0.0296 GBR   2.1096 TRY   0.4568

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.24 Brent   55.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 12 Апр 16° 13 Апр 11° 16°

Дальнее зарубежье 10.04.2017 13:16

Шведские спецслужбы опасаются атак ультраправых группировок на мусульман после теракта в Стокгольме

Служба госбезопасности Швеции следит за активностью ультраправых группировок в стране для предотвращения нападений на мусульман в ответ на террористическую атаку 7 апреля в Стокгольме, заявил в понедельник глава ведомства Андерс Турнберг.

"Мы заметили, что после этого инцидента... (среди ультраправых группировок - ИФ) пошли разговоры о том, чтобы взять инициативу в свои руки, и мы, как служба безопасности, обязаны следить за этим и убедиться, что мы можем вмешаться прежде, чем что-то произойдет", - сообщил он местному телевидению.

"Мы отметили, что многие люди расстроены, и идут разговоры о мести (мусульманам - ИФ)", - добавил А.Турнберг.

В прошлую пятницу в центре Стокгольма террорист на грузовом автомобиле совершил наезд на пешеходов. В результате атаки четыре человека погибли, 15 получили ранения. Девять человек все еще находятся в больнице, врачи оценивают состояние двух из них как тяжелое.

Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал инцидент терактом.

По подозрению в совершении теракта арестован 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, он уже признал вину, сообщили шведские СМИ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ, ОБЩЕСТВО, МУСУЛЬМАНЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]