Первый «Shoping festival» стартует в понедельник в Баку.

«В связи с проведение впервые в Баку шопинг фестиваля 10 апреля в городе-крепости «Ичери Шехер» будет организована развлекательная шоу-программа», - сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма Азербайджана.

Первый «Shoping festival» пройдет в Баку с 10 апреля по 10 мая, в рамках которого в Азербайджане состоится ряд международных мероприятий.

Как отметил ранее министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев, граждане Азербайджана и иностранцы в рамках «Shoping festival» смогут воспользоваться системой Tax free.

«Впервые в международном опыте Азербайджан решил применить систему Tax free для своих граждан. Жители Азербайджана в период «Shoping festival» могут воспользоваться этой системой», - отметил министр.

По его словам, Tax free будет применяться не ко всем товарам. «Продукты питания, ювелирные изделия и акцизные товары не будут входить в этот список», - сказал А.Гараев.

В системе Tax free в связи с проведением шопинг фестиваля прошли регистрацию 102 торговых объекта.

Как сказал министр, Азербайджан рассчитывает на получение дохода на сумму 50 млн манатов от проведения в 2017 году двух «Shoping festival», второй из которых запланирован на октябрь.

По словам замминистра налогов Сахиба Алекберова, определены 5 банков, 15 филиалов которых будут задействованы в процессе возврата НДС.

Р.Бабаев