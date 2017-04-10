Россия должна задуматься, нужно ли ей продолжать поддерживать Асада - советник по нацбезопасности США

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер призвал Россию подумать о том, следует ли ей продолжать оказывать поддержку президенту Сирии Башару Асаду.
"Мы считаем, что другие страны должны задать сами себе некоторые серьезные вопросы. Россия должна задаться вопросом - "почему мы поддерживаем этот жестокий режим, совершающий массовые убийства своих собственных граждан", - сказал он в интервью телеканалу "Фокс ньюс".
Кроме того, Г.Макмастер также заявил, что у России следовало бы поинтересоваться, почему она не имела информации о готовящейся в Сирии химической атаке при том, что российские советники присутствовали на сирийской авиабазе, с которой якобы была произведено это нападение.
На прошлой неделе в СМИ появлялись сообщения об атаке в сирийском городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб при помощи боеприпасов с отравляющими веществами, в результате которой, по некоторым данным, погибли не менее 86 человек. Оппозиционеры возложили ответственность за это на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.
В ответ на эту предполагаемую атаку США нанесли на прошлой неделе ракетный удар по сирийской авиабазе.
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