В Азербайджане пресекли деятельность сторонников «Свидетелей Иеговы»

Госкомитет по работе с религиозными структурами (ГКРРС) совместно с правоохранительными органами Азербайджана пресек незаконную деятельность сторонников религиозного течения «Свидетелей Иеговы», сообщает пресс-служба Госкомитета.
«ГКРРС совместно с правоохранительными органами провел 9 апреля на территории Гарадагского района Баку оперативные меры по двум адресам. В результате проведенных мероприятий было выявлено и пресечено незаконное собрание членов нетрадиционного религиозного течения «Свидетели Иеговы»»,- говорится в сообщении.
Отмечается, что из 33 участников собрания по двум адресам 10 являлись малолетними детьми.
Кроме того, была обнаружена и изъята в большом количестве пропагандистская религиозная литература «Свидетелей Иеговы».
По факту ведется расследование.
Ф.Исазаде
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