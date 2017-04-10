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Религия 10.04.2017 12:52

В Азербайджане пресекли деятельность сторонников «Свидетелей Иеговы»

Госкомитет по работе с религиозными структурами (ГКРРС) совместно с правоохранительными органами Азербайджана пресек незаконную деятельность сторонников религиозного течения «Свидетелей Иеговы», сообщает пресс-служба Госкомитета.

«ГКРРС совместно с правоохранительными органами провел 9 апреля на территории Гарадагского района Баку оперативные меры по двум адресам. В результате проведенных мероприятий было выявлено и пресечено незаконное собрание членов нетрадиционного религиозного течения «Свидетели Иеговы»»,- говорится в сообщении.

Отмечается, что из 33 участников собрания по двум адресам 10 являлись малолетними детьми.

Кроме того, была обнаружена и изъята в большом количестве пропагандистская религиозная литература «Свидетелей Иеговы».

По факту ведется расследование.

Ф.Исазаде

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Тэги: СВИДЕТЕЛИ/ИЕГОВЫ, СОБРАНИЕ, ПРЕСЕЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]