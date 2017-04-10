Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 4 человека, 12 пострадали – МВД

Четыре человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана девяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

Еще 12 человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 152 преступления, 64 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 64 человека.

Зафиксировано 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев