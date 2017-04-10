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Происшествия 10.04.2017 12:54

Жертвами ДТП на дорогах Азербайджана в выходные стали 4 человека, 12 пострадали – МВД

Четыре человека погибли в результате произошедших в выходные дни на территории Азербайджана девяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

Еще 12 человек пострадали в результате ДТП.

В субботу и воскресенье на территории республики было зафиксировано 152 преступления, 64 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали в выходные дни 64 человека.

Зафиксировано 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и один – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев

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Тэги: ДТП, КРИМИНАЛ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]