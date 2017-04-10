Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8029 RUR   0.0296 GBR   2.1096 TRY   0.4568

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.24 Brent   55.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 12 Апр 16° 13 Апр 11° 16°

Бизнес и законодательство 10.04.2017 12:59

ГКИВ планирует в мае продать поликлинику в Гндже, стартовая цена более 212 тыс. манатов

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана 10 мая на аукцион выставляет хозрасчетную поликлинику в Гяндже, отмечается в сообщении комитета.

«10 мая ГКИВ организует очередной аукцион по продаже госимущества. На аукцион будут выставлены 99 объектов госимущества», - отметили в ведомстве.

Среди малых госпредприятий самая высокая стартовая цена – 500 тыс. манатов установлена за Вспомогательное хозяйство в Имишлинском районе. Объект выставляется на приватизацию вместе с земельным участком общей площадью 1млн 889,934 тыс. кв. метров.

«Кроме этого, на аукцион будут выставлены: пункт закупки шерсти в городе Шамкир (стартовая цена 350 тыс. манатов) и хозрасчетная поликлиника в Гяндже (стартовая цена – 212,5 тыс. манатов).

В целом, на аукционе ГКИВ рассчитывает на аукционе продать акции 21 акционерного общества, 38 малых госпредприятия и объекта, 29 неиспользуемых нежилых участков и 11 автотранспортных средств.

Выставляемые на аукцион акционерные общества действуют, главным образом, в Сабирабадском, Агсуинском, Бардинском, Ширванском, Лянкаранском, Тертерском и Кюрдамирском районах. Уставный капитал этих обществ варьируется в пределах от 69 тыс. до 851 тыс. манатов.

«Самая высокая стартовая цена предлагается за выставляемые на аукцион 30% акций АО «Sabirabad Mexaniklesdirme» - 127,552 тыс. маната. АО «Zaqatala Findiq» выставляется на продажу со стартовой ценой в 125,992 тыс. манатов», - отмечается в информации.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НЕДВИЖИМОСТЬ, ПРОДАЖА, АУКЦИОН


Похожие новости


ГКИВ рассчитывает 18 апреля продать комплекс недвижимости в Балаканском районе, стартовая цена – свыше 1 млн манатов Особняк основателя Playboy купил его сосед Больше половины недвижимости в лучших районах Лондона покупают иностранцы

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]