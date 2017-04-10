ГКИВ планирует в мае продать поликлинику в Гндже, стартовая цена более 212 тыс. манатов

Госкомитет по имущественным вопросам (ГКИВ) Азербайджана 10 мая на аукцион выставляет хозрасчетную поликлинику в Гяндже, отмечается в сообщении комитета.
«10 мая ГКИВ организует очередной аукцион по продаже госимущества. На аукцион будут выставлены 99 объектов госимущества», - отметили в ведомстве.
Среди малых госпредприятий самая высокая стартовая цена – 500 тыс. манатов установлена за Вспомогательное хозяйство в Имишлинском районе. Объект выставляется на приватизацию вместе с земельным участком общей площадью 1млн 889,934 тыс. кв. метров.
«Кроме этого, на аукцион будут выставлены: пункт закупки шерсти в городе Шамкир (стартовая цена 350 тыс. манатов) и хозрасчетная поликлиника в Гяндже (стартовая цена – 212,5 тыс. манатов).
В целом, на аукционе ГКИВ рассчитывает на аукционе продать акции 21 акционерного общества, 38 малых госпредприятия и объекта, 29 неиспользуемых нежилых участков и 11 автотранспортных средств.
Выставляемые на аукцион акционерные общества действуют, главным образом, в Сабирабадском, Агсуинском, Бардинском, Ширванском, Лянкаранском, Тертерском и Кюрдамирском районах. Уставный капитал этих обществ варьируется в пределах от 69 тыс. до 851 тыс. манатов.
«Самая высокая стартовая цена предлагается за выставляемые на аукцион 30% акций АО «Sabirabad Mexaniklesdirme» - 127,552 тыс. маната. АО «Zaqatala Findiq» выставляется на продажу со стартовой ценой в 125,992 тыс. манатов», - отмечается в информации.
Н.Аббасова
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