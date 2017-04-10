Эстония и Литва не признают выборы в Южной Осетии

Эстония и Литва называют незаконными прошедшие в Южной Осетии выборы президента и референдум об изменении ее названия.

Как говорится в обнародованном в понедельник заявлении министерства иностранных дел, "Эстония осуждает прошедшие 9 апреля на территории оккупированной Южной Осетии так называемые выборы президента и референдум об изменении названия региона".

"Мы считаем эти шаги незаконными и никоим образом не признаем их итоги. Так называемые выборы и референдум наносят ущерб попыткам найти мирное решение конфликта и тем самым безопасности и стабильности региона", -считает МИД Эстонии.

В заявлении подчеркивается, что "Эстония подтверждает последовательную поддержку суверенитета и территориальной независимости Грузии в международно признанных границах. Южная Осетия, как и Абхазия являются неразрывными частями Грузии".

В свою очередь, как заявляет министерство иностранных дел Литвы, Вильнюс также не признает итогов проведенных в Южной Осетии выборов.

"МИД Литвы заявляет, что не признает их (выборов - ИФ) правовых оснований и результатов, осуждает продолжающиеся усилия закрепить аннексию этого грузинского региона", - сказано в пресс-релизе министерства.

"МИД Литвы повторно выражает твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках границ, признанных международным правом. Мы акцентируем важность международных дискуссий в Женеве для обеспечения безопасности и стабильности в регионе для мирного разрешения конфликта", - говорится в заявлении.

МИД также призывает Россию обеспечить беспрепятственный доступ миссии наблюдателей Евросоюза и гуманитарных организаций в Абхазию и Цхинвал.