Израиль закрыл границу с Египтом

Власти Израиля закрыли переход Таба на границе с Египтом и призвали своих сограждан покинуть Синайский полуостров в связи с угрозой новых терактов, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".
По его данным, министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что его ведомство получило информацию о готовящихся терактах. При этом отмечается, что переход по-прежнему открыт для тех израильтян, которые намерены вернуться из Египта.
Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового воскресенья, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии - среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.
Ответственность за нападения, как сообщается, взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная во многих странах мира, включая Россию.
Баку и Москва провели очередные консультации по статусу Каспия
Азербайджанские парламентарии по линии ТюркПА будут наблюдать за Конституционным референдумом в Турции
Алиев считает важным усиление сотрудничества с Россией в сфере безопасности в условиях нестабильности в регионе
Обязательный аудит в Азербайджане в 2016г прошли лишь более 2% хозяйствующих субъектов
Азербайджанский Azersun планирует построить тепличный комплекс на Ставрополье
Аудиторы в Азербайджане в 2016г увеличили объем выполненных работ на 17,5%
Илюмжинов останется на посту президента ФИДЕ до окончания срока своих полномочий осенью 2018 года - источник
Серьги и браслет Элизабет Тейлор, а также ожерелье с бриллиантом весом свыше 90 карат выставят на торги Christie`s в мае
В Азербайджане будет построено 15 модульных школ – президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
Олимпиада по русскому языку прошла в Исмаиллы и Шемахе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»