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Израиль закрыл границу с Египтом

Власти Израиля закрыли переход Таба на границе с Египтом и призвали своих сограждан покинуть Синайский полуостров в связи с угрозой новых терактов, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что его ведомство получило информацию о готовящихся терактах. При этом отмечается, что переход по-прежнему открыт для тех израильтян, которые намерены вернуться из Египта.

Как сообщалось, 27 паломников, пришедших в церковь Святого Георгия в египетском городе Танта на праздник Пальмового воскресенья, погибли во время первого взрыва. Еще 16 человек погибли при взрыве в соборе Святого Марка в Александрии - среди них один полицейский, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь церкви.

Ответственность за нападения, как сообщается, взяла на себя экстремистская организация "Исламское государство", запрещенная во многих странах мира, включая Россию.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ЕГИПЕТ, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]