Азербайджан отстроит разрушенные города и села после их деоккупации – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обещает отстроить все разрушенные города села, находящиеся в настоящее время под оккупацией, после восстановления территориальной целостности страны.
«В освобожденном селе Джоджуг Мерджанлы идут восстановительные работы. На первом этапе будут построены 50 домов, мечеть, школа и другая необходимая инфраструктура. Параллельно строится автодорога. Азербайджан никогда не смирится с оккупацией территорий. Это говорит о том, что после восстановления территориальной целостности Азербайджан отстроит все разрушенные города и села (оккупированные в настоящее время Арменией - ИФ)», - сказал И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию республики в I-ом квартале.
Глава государства отметил, что на последующих этапах по восстановлению Джоджуг Марджанлы планируется строительство еще 150 домов.
И.Алиев подчеркнул, что восстановление разрушенного азербайджанского села говорит и о том, что азербайджанцы, более 20 лет проживающие в условиях вынужденных переселенцев, живут мечтой вернуться к своему родному очагу.
Он также отметил, что для азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев строятся новые поселки. «В ближайшие месяцы в Тертере сдадут в эксплуатацию очередной поселок. Семьи, проживающие в самых тяжелых условиях, будут переселены в новые дома»,- отметил глава государства.
Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.
Ф.Исазаде
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