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Карабахский конфликт 10.04.2017 15:06

Азербайджан отстроит разрушенные города и села после их деоккупации – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обещает отстроить все разрушенные города села, находящиеся в настоящее время под оккупацией, после восстановления территориальной целостности страны.

«В освобожденном селе Джоджуг Мерджанлы идут восстановительные работы. На первом этапе будут построены 50 домов, мечеть, школа и другая необходимая инфраструктура. Параллельно строится автодорога. Азербайджан никогда не смирится с оккупацией территорий. Это говорит о том, что после восстановления территориальной целостности Азербайджан отстроит все разрушенные города и села (оккупированные в настоящее время Арменией - ИФ)», - сказал И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященного социально-экономическому развитию республики в I-ом квартале.

Глава государства отметил, что на последующих этапах по восстановлению Джоджуг Марджанлы планируется строительство еще 150 домов.

И.Алиев подчеркнул, что восстановление разрушенного азербайджанского села говорит и о том, что азербайджанцы, более 20 лет проживающие в условиях вынужденных переселенцев, живут мечтой вернуться к своему родному очагу.

Он также отметил, что для азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев строятся новые поселки. «В ближайшие месяцы в Тертере сдадут в эксплуатацию очередной поселок. Семьи, проживающие в самых тяжелых условиях, будут переселены в новые дома»,- отметил глава государства.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ДЕОККУПАЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]