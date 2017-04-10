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Внешняя политика 10.04.2017 15:10

Патрушев обсудит в Баку вопросы безопасности

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник прибыл в Баку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.

"В Баку Николай Патрушев проведет российско-азербайджанские консультации по вопросам безопасности", - сказали в СБ РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПАТРУШЕВ, АЗЕРБАЙДЖАН, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]