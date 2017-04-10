Патрушев обсудит в Баку вопросы безопасности

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник прибыл в Баку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза РФ.

"В Баку Николай Патрушев проведет российско-азербайджанские консультации по вопросам безопасности", - сказали в СБ РФ.