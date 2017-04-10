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Регион 10.04.2017 15:29

Президент Ирана заявил о договоренности с Москвой усилить координацию действий в Сирии

Иран и Россия договорились о более тесной координации действий в Сирии, сообщил в понедельник президент Ирана Хасан Рухани.

"В ходе моего недавнего визита в Москву, а также в ходе телефонного разговора с президентом Путиным мы договорились о более тесной координации в отношении операций в Сирии", - сказал Х.Рухани, которого цитируют иранские СМИ.

О телефонном разговоре президентов РФ и Ирана пресс-служба Кремля сообщила накануне.

Х.Рухани предостерег США от повторения ракетных ударов по Сирии.

"Еще один такой акт агрессии со стороны США поставит регион в крайне опасную ситуацию. Право сирийской армии нанести сокрушительный удар террористам и сорвать американские амбиции", - сказал он.

Президент подчеркнул, что единственный жизнеспособный путь к прекращению конфликта в Сирии лежит через политическое решение и прогресс на мирных переговорах.

"Мы также полагаем, что в Сирии необходимо провести ряд реформ. Мы рекомендуем выборы и демократию в Сирии, как и в любой другой стране мира", - сказал Х.Рухани.

СМИ отмечают, что Х.Рухани решил баллотироваться на второй срок в ходе президентских выборов 19 мая.

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Тэги: ИРАН, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, КООРДИНАЦИЯ


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