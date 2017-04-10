В ЕС подтвердили свое неприятие выборов в Южной Осетии

Европейский союз высказался по выборам и референдуму в Южной Осетии еще до их проведения, сообщила в понедельник на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы сделали ясное заявление, в котором говорится, что Европейский союз не признает рамки, в которых состоялись так называемые президентские выборы и референдум относительно названия этого сепаратистского региона Грузии - Южной Осетии", - сказала пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать данное событие.

М.Коцьянчич повторила содержащийся в заявлении призыв к мирному решению данного конфликта путем консультаций на женевских дискуссиях при сопредседательстве ЕС.

Европейский союз, подчеркнула представитель Ф.Могерини, выступает за территориальную целостность Грузии.

Как сообщалось, выборы в Южной Осетии и референдум по названию государства прошел в воскресенье. По итогам обработки порядка 90% бюллетеней, победу одержал спикер парламента республики Анатолий Бибилов.