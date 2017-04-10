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Дальнее зарубежье 10.04.2017 15:40

В ЕС подтвердили свое неприятие выборов в Южной Осетии

Европейский союз высказался по выборам и референдуму в Южной Осетии еще до их проведения, сообщила в понедельник на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы сделали ясное заявление, в котором говорится, что Европейский союз не признает рамки, в которых состоялись так называемые президентские выборы и референдум относительно названия этого сепаратистского региона Грузии - Южной Осетии", - сказала пресс-секретарь в ответ на просьбу прокомментировать данное событие.

М.Коцьянчич повторила содержащийся в заявлении призыв к мирному решению данного конфликта путем консультаций на женевских дискуссиях при сопредседательстве ЕС.

Европейский союз, подчеркнула представитель Ф.Могерини, выступает за территориальную целостность Грузии.

Как сообщалось, выборы в Южной Осетии и референдум по названию государства прошел в воскресенье. По итогам обработки порядка 90% бюллетеней, победу одержал спикер парламента республики Анатолий Бибилов.

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Тэги: ЕС, ЮЖОСЕТИЯ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]