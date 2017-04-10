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СНГ 10.04.2017 16:02

В Испании заключили под стражу россиянина, подозреваемого в участии в кибератаках на США во время выборов

Власти Испании заключили под стражу гражданина РФ Петра Левашова, которого США подозревают в участии в кибератаках, нацеленных на оказание влияния на американские выборы, передают в понедельник европейские СМИ.

П.Левашов был задержан в пятницу в Барселоне. Теперь испанский суд рассмотрит поступивший от США запрос на экстрадицию подозреваемого.

У американской стороны есть 40 дней с момента задержания подозреваемого, чтобы передать Испании доказательства причастности россиянина к хакерским атакам в США.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИСПАНИЯ, США, РОССИЯНИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]