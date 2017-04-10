Бердымухамедов пригласил беженцев участвовать в Азиатских играх в Ашхабаде

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил проработать вопросы участия спортсменов-беженцев в V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоятся в сентябре в Ашхабаде.
Как сообщает сегодня газета "Нейтральный Туркменистан", этот вопрос глава государства поднял в минувшее воскресенье на правительственном совещании, которое он провел в ходе рабочей поездки в Балканский велаят (область).
Президент Туркменистана обозначил круг первоочередных задач, стоящих перед соответствующими структурами в контексте обеспечения подготовки к предстоящим играм.
По данным издания, Г.Бердымухамедов, касаясь высказанного на недавнем международном конгрессе в Авазе предложения о возможности участия в играх спортсменов-беженцев, в силу определённых причин и обстоятельств вынужденных покинуть родные места, заявил, что Туркменистан будет рад приветствовать их на предстоящих в Ашхабаде соревнованиях.
Активно взаимодействуя с ООН, ее ведущими профильными учреждениями, в частности, с УВКБ ООН, а также Международной организацией по миграции (МОМ) и другими авторитетными структурами, Туркменистан вносит весомый вклад в общие усилия на данном направлении, в том числе по обеспечению прав беженцев и лиц, не имеющих гражданства, отмечает издание.
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