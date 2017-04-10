В Сеуле скептически относятся к идее ударов США по КНДР

Южнокорейский министр по делам объединения Хон Йон Пхе в понедельник скептически высказался о возможности нанесения США превентивных ударов по КНДР, сообщают южнокорейские СМИ.

"Возможно, упоминание темы с потенциальными превентивными ударами Вашингтона может быть направлено для решения ядерных проблем КНДР, однако для нас (этот вопрос - ИФ) также имеет отношение к обеспечению общественной безопасности", - сказал журналистам Хон Йон Пхе.

Слова министра прозвучали на фоне сообщений, что США рассматривают широкий выбор вариантов для урегулирования ракетной и ракетной проблем КНДР, в том числе - вариант, предусматривающий силовые меры.

Хон Йон Пхе также отметил, что не стоит слишком спешить с продвижением внутрикорейского диалога, и подчеркнул необходимость выработки стратегии, которая заставит Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

По словам министра, в настоящий момент Южная Корея "находится на перепутье", выбирая между тем, смириться ли с наличием у КНДР ядерного оружия или убедить северокорейские власти отказаться от него.