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Дальнее зарубежье 10.04.2017 16:30

В Сеуле скептически относятся к идее ударов США по КНДР

Южнокорейский министр по делам объединения Хон Йон Пхе в понедельник скептически высказался о возможности нанесения США превентивных ударов по КНДР, сообщают южнокорейские СМИ.

"Возможно, упоминание темы с потенциальными превентивными ударами Вашингтона может быть направлено для решения ядерных проблем КНДР, однако для нас (этот вопрос - ИФ) также имеет отношение к обеспечению общественной безопасности", - сказал журналистам Хон Йон Пхе.

Слова министра прозвучали на фоне сообщений, что США рассматривают широкий выбор вариантов для урегулирования ракетной и ракетной проблем КНДР, в том числе - вариант, предусматривающий силовые меры.

Хон Йон Пхе также отметил, что не стоит слишком спешить с продвижением внутрикорейского диалога, и подчеркнул необходимость выработки стратегии, которая заставит Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

По словам министра, в настоящий момент Южная Корея "находится на перепутье", выбирая между тем, смириться ли с наличием у КНДР ядерного оружия или убедить северокорейские власти отказаться от него.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, УДАРЫ, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]