Генсек МИД Италии посетит 11 апреля Азербайджан с рабочим визитом

Генеральный секретарь МИД Италии, посол Элизабетта Беллони посетит 11 апреля с рабочим визитом Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Э.Беллони прибудет завтра в Баку с рабочим визитом", - сказал источник.

По его словам, она примет участие во встречах в МИД Азербайджана, на которых будут обсуждены вопросы политического диалога, нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, энергетические вопросы и сотрудничество в рамках международных организаций.

Ф.Исазаде