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Внешняя политика 10.04.2017 15:39

Генсек МИД Италии посетит 11 апреля Азербайджан с рабочим визитом

Генеральный секретарь МИД Италии, посол Элизабетта Беллони посетит 11 апреля с рабочим визитом Азербайджан, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Э.Беллони прибудет завтра в Баку с рабочим визитом", - сказал источник.

По его словам, она примет участие во встречах в МИД Азербайджана, на которых будут обсуждены вопросы политического диалога, нынешнее состояние и перспективы двусторонних отношений, энергетические вопросы и сотрудничество в рамках международных организаций.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИТАЛИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]