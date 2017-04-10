В Азербайджане будет построено 15 модульных школ – президент Алиев

В Азербайджане будет построено 15 школ модульного типа, заявил президент Ильхам Алиев.

«В Азербайджане сейчас строятся три школы модульного типа. Кроме этого, еще 12 таких школ планируется построить», - подчеркнул И.Алиев в понедельник на расширенном заседании кабинета министров, посвященном социально-экономическому развитию республики в I-ом квартале.

По его словам, в I-м квартале в стране построено или капитально отремонтировано 13 лечебных учреждений.

Президент отметил оживление в секторе строительства, которое наблюдается в 2017 году. «В Баку строятся более 300 многоэтажных зданий. В различных частях столицы сносятся находящиеся в непригодном состоянии дома, срок эксплуатации которых истек», - сказал И.Алиев, подчеркнув, что жителям таких домов выплачивается компенсация, либо выделяются средства для аренды жилье.

По его словам, первый такой пилотный проект реализован в Сабунчинском районе.

Президент поручил предусмотреть при строительстве новых зданий в микрорайонах детские сады на первых этажах высоток, чтобы решить проблему детсадов.

Глава государства подчеркнул, что на территории «Советской» будет создано новая красивая зона отдыха.

Р.Бабаев