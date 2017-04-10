НАТО заявляет о непризнании выборов в Южной Осетии

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила в понедельник, что НАТО считает незаконными выборы и референдум, прошедшие в Южной Осетии в минувшее воскресенье.

"НАТО не признает так называемые президентские выборы и так называемый референдум, проведенные в грузинском регионе Южная Осетия в это воскресенье", - говорится в коммюнике пресс-секретаря, распространенном пресс-службой штаб-квартиры организации в Брюсселе.

По словам О.Лунгеску, "односторонние шаги по изменению названия или статуса региона наносят ущерб усилиям по поиску надежного урегулирования ситуации в Грузии". Она отметила, что союзники по НАТО "не признают регионы Грузии - Абхазию и Южную Осетию как независимые государства".

"Альянс вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международных границах", - подчеркнула О.Лунгеску.