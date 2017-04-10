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Дальнее зарубежье 10.04.2017 17:05

НАТО заявляет о непризнании выборов в Южной Осетии

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила в понедельник, что НАТО считает незаконными выборы и референдум, прошедшие в Южной Осетии в минувшее воскресенье.

"НАТО не признает так называемые президентские выборы и так называемый референдум, проведенные в грузинском регионе Южная Осетия в это воскресенье", - говорится в коммюнике пресс-секретаря, распространенном пресс-службой штаб-квартиры организации в Брюсселе.

По словам О.Лунгеску, "односторонние шаги по изменению названия или статуса региона наносят ущерб усилиям по поиску надежного урегулирования ситуации в Грузии". Она отметила, что союзники по НАТО "не признают регионы Грузии - Абхазию и Южную Осетию как независимые государства".

"Альянс вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международных границах", - подчеркнула О.Лунгеску.

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Тэги: НАТО, ЮЖОСЕТИЯ, ВЫБОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]