НАТО заявляет о непризнании выборов в Южной Осетии

Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску заявила в понедельник, что НАТО считает незаконными выборы и референдум, прошедшие в Южной Осетии в минувшее воскресенье.
"НАТО не признает так называемые президентские выборы и так называемый референдум, проведенные в грузинском регионе Южная Осетия в это воскресенье", - говорится в коммюнике пресс-секретаря, распространенном пресс-службой штаб-квартиры организации в Брюсселе.
По словам О.Лунгеску, "односторонние шаги по изменению названия или статуса региона наносят ущерб усилиям по поиску надежного урегулирования ситуации в Грузии". Она отметила, что союзники по НАТО "не признают регионы Грузии - Абхазию и Южную Осетию как независимые государства".
"Альянс вновь заявляет о своей полной поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международных границах", - подчеркнула О.Лунгеску.
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