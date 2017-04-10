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Внешняя политика 10.04.2017 16:04

Алиев считает важным усиление сотрудничества с Россией в сфере безопасности в условиях нестабильности в регионе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает необходимым укрепление сотрудничества между Баку и Москвой в сфере безопасности в текущих условиях, сложившихся в регионе.

«Ситуация в регионе требует усиления нашего сотрудничества в области безопасности», - заявил И.Алиев на встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, сообщает сайт главы государства.

Президент подчеркнул, что сотрудничество в сфере безопасности является основой успешного сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной и всех других областях. Он также высоко оценил уровень двустороннего сотрудничества в направлении укрепления международной безопасности.

И.Алиев выразил уверенность, что визит Н.Патрушева в Баку будет способствовать достижению целей, "связанных с минимизацией рисков, сотрудничеством в сфере безопасности, развитием и обеспечением процветания народов двух стран".

Н.Патрушев, в свою очередь, подчеркнул, что обеспечение безопасности помогает решать любые проблемы с развитием сотрудничества в различных сферах. Он отметил, что в рамках визита обсудит с азербайджанской стороной вопросы международной и региональной безопасности.

На встрече состоялся обмен мнениями по представляющим взаимный интерес вопросам.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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