Спетая Бердымухамедовым песня о Туркменистане стала гимном Азиатских игр в Ашхабаде

Участники совещания, посвященного выбору гимна V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, единодушно высказались за выбор в этом качестве песни президента Гурбангулы Бердымухамедова "Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан!", сообщает Государственное информагентство страны.

На совещании отмечалось, что на заседании правительства глава 24 марта государства дал поручение объявить конкурс среди творческих работников по подготовке гимна Ашхабада-2017 - главной песни V Азиатских игр, отметив целесообразность исполнения её вариантов в ходе культурно-массовых мероприятий по случаю Всемирного дня здоровья.

Во время концерта звезд туркменской и зарубежной эстрады в "Авазе" 7 апреля, почётным зрителем которого стал президент Туркменистана, прозвучали новые песни, авторы которых вдохновились тематикой ашхабадских Игр.

Как пишет информагентство, "огромным сюрпризом для всех стал выход на сцену Гурбангулы Бердымухамедова, который исполнил свою песню - "Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан!", и предложил ее в качестве одного из вариантов главной песни ашхабадских Игр".

Выступившие на совещании деятели культуры, мастера искусств единодушно подчеркивали, что слова и музыка этого сочинения наиболее точно выражают высокие чувства гордости и счастья, испытываемые миллионами граждан страны за независимый нейтральный Туркменистан, пишет информагентство.

Как отмечается, впервые эта песня была исполнена в административном центре Марыйского велаята (области) во время торжественного открытия "Turkmenin ak oyi" (Туркменский белый дом) 21 марта 2017 года в дни празднования Новруза. Тогда более четырех тысяч человек исполнили её на едином дыхании, что было зафиксировано как мировой рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса.

Агентство пишет, что с момента премьеры эта песня была всем сердцем принята соотечественниками, поэтому её предложено выбрать гимном Ашхабада-2017.

В совещании приняли участие председатель Меджлиса (парламента), члены правительства, руководители национальных СМИ и сферы культуры, ответственные за её развитие в велаятах (областях), представители творческой интеллигенции, работники культурно-просветительских учреждений страны, спортсмены. Среди приглашенных были общественные деятели и политологи.