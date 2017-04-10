Спетая Бердымухамедовым песня о Туркменистане стала гимном Азиатских игр в Ашхабаде

Участники совещания, посвященного выбору гимна V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, единодушно высказались за выбор в этом качестве песни президента Гурбангулы Бердымухамедова "Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан!", сообщает Государственное информагентство страны.
На совещании отмечалось, что на заседании правительства глава 24 марта государства дал поручение объявить конкурс среди творческих работников по подготовке гимна Ашхабада-2017 - главной песни V Азиатских игр, отметив целесообразность исполнения её вариантов в ходе культурно-массовых мероприятий по случаю Всемирного дня здоровья.
Во время концерта звезд туркменской и зарубежной эстрады в "Авазе" 7 апреля, почётным зрителем которого стал президент Туркменистана, прозвучали новые песни, авторы которых вдохновились тематикой ашхабадских Игр.
Как пишет информагентство, "огромным сюрпризом для всех стал выход на сцену Гурбангулы Бердымухамедова, который исполнил свою песню - "Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан!", и предложил ее в качестве одного из вариантов главной песни ашхабадских Игр".
Выступившие на совещании деятели культуры, мастера искусств единодушно подчеркивали, что слова и музыка этого сочинения наиболее точно выражают высокие чувства гордости и счастья, испытываемые миллионами граждан страны за независимый нейтральный Туркменистан, пишет информагентство.
Как отмечается, впервые эта песня была исполнена в административном центре Марыйского велаята (области) во время торжественного открытия "Turkmenin ak oyi" (Туркменский белый дом) 21 марта 2017 года в дни празднования Новруза. Тогда более четырех тысяч человек исполнили её на едином дыхании, что было зафиксировано как мировой рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса.
Агентство пишет, что с момента премьеры эта песня была всем сердцем принята соотечественниками, поэтому её предложено выбрать гимном Ашхабада-2017.
В совещании приняли участие председатель Меджлиса (парламента), члены правительства, руководители национальных СМИ и сферы культуры, ответственные за её развитие в велаятах (областях), представители творческой интеллигенции, работники культурно-просветительских учреждений страны, спортсмены. Среди приглашенных были общественные деятели и политологи.
Баку и Москва провели очередные консультации по статусу Каспия
Азербайджанские парламентарии по линии ТюркПА будут наблюдать за Конституционным референдумом в Турции
Алиев считает важным усиление сотрудничества с Россией в сфере безопасности в условиях нестабильности в регионе
Обязательный аудит в Азербайджане в 2016г прошли лишь более 2% хозяйствующих субъектов
Азербайджанский Azersun планирует построить тепличный комплекс на Ставрополье
Аудиторы в Азербайджане в 2016г увеличили объем выполненных работ на 17,5%
Илюмжинов останется на посту президента ФИДЕ до окончания срока своих полномочий осенью 2018 года - источник
Серьги и браслет Элизабет Тейлор, а также ожерелье с бриллиантом весом свыше 90 карат выставят на торги Christie`s в мае
В Азербайджане будет построено 15 модульных школ – президент Алиев
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
ОАО «Азеравтойол» стал партнером Caspian Energy Forum Baku – 2017
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по проекту «Внедрение системы AML»
Олимпиада по русскому языку прошла в Исмаиллы и Шемахе. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»