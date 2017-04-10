Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8029 RUR   0.0296 GBR   2.1096 TRY   0.4568

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.24 Brent   55.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 12 Апр 16° 13 Апр 11° 15°

СНГ 10.04.2017 17:11

Спетая Бердымухамедовым песня о Туркменистане стала гимном Азиатских игр в Ашхабаде

Участники совещания, посвященного выбору гимна V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, единодушно высказались за выбор в этом качестве песни президента Гурбангулы Бердымухамедова "Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан!", сообщает Государственное информагентство страны.

На совещании отмечалось, что на заседании правительства глава 24 марта государства дал поручение объявить конкурс среди творческих работников по подготовке гимна Ашхабада-2017 - главной песни V Азиатских игр, отметив целесообразность исполнения её вариантов в ходе культурно-массовых мероприятий по случаю Всемирного дня здоровья.

Во время концерта звезд туркменской и зарубежной эстрады в "Авазе" 7 апреля, почётным зрителем которого стал президент Туркменистана, прозвучали новые песни, авторы которых вдохновились тематикой ашхабадских Игр.

Как пишет информагентство, "огромным сюрпризом для всех стал выход на сцену Гурбангулы Бердымухамедова, который исполнил свою песню - "Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан!", и предложил ее в качестве одного из вариантов главной песни ашхабадских Игр".

Выступившие на совещании деятели культуры, мастера искусств единодушно подчеркивали, что слова и музыка этого сочинения наиболее точно выражают высокие чувства гордости и счастья, испытываемые миллионами граждан страны за независимый нейтральный Туркменистан, пишет информагентство.

Как отмечается, впервые эта песня была исполнена в административном центре Марыйского велаята (области) во время торжественного открытия "Turkmenin ak oyi" (Туркменский белый дом) 21 марта 2017 года в дни празднования Новруза. Тогда более четырех тысяч человек исполнили её на едином дыхании, что было зафиксировано как мировой рекорд, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса.

Агентство пишет, что с момента премьеры эта песня была всем сердцем принята соотечественниками, поэтому её предложено выбрать гимном Ашхабада-2017.

В совещании приняли участие председатель Меджлиса (парламента), члены правительства, руководители национальных СМИ и сферы культуры, ответственные за её развитие в велаятах (областях), представители творческой интеллигенции, работники культурно-просветительских учреждений страны, спортсмены. Среди приглашенных были общественные деятели и политологи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПЕСНЯ, СОРЕВНОВАНИЯ


Похожие новости


Бердымухамедов пригласил беженцев участвовать в Азиатских играх в Ашхабаде В Минске ждут визита туркменского лидера Туркменский лидер стал "Человеком года" по версии Азиатской шахматной федерации и обладателем 10-го дана каратэ Президента Туркменистана ждут с визитом в Казахстане на следующей неделе Президент Туркменистана направил соболезнования руководству России в связи со взрывом в метро Санкт-Петербурга Лукашенко пожелал Туркменистану стать флагманом калийного производства в Центральной Азии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]