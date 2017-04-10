Насилие против демонстрантов в Венесуэле не приведет к разрешению кризиса - официальный представитель ЕС

Народ Венесуэлы имеет право на мирные демонстрации и незамедлительное разрешение политического конфликта, заявил в понедельник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Продолжающаяся эскалация напряженности и ожесточенные столкновения в последние дни лишь увеличивают раскол в Венесуэле. Но насилие и применение силы не разрешат нынешний кризис", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что применение суровых санкций к оппозиционному политику Энрике Каприлесу Радонски, отстраненному на 15 лет от политической жизни, не способствует снижению беспорядков и напряженности в стране.

"Европейский союз призывает все стороны найти точки соприкосновения и положить конец насилию", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.