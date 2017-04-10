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Дальнее зарубежье 10.04.2017 17:16

Насилие против демонстрантов в Венесуэле не приведет к разрешению кризиса - официальный представитель ЕС

Народ Венесуэлы имеет право на мирные демонстрации и незамедлительное разрешение политического конфликта, заявил в понедельник официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Продолжающаяся эскалация напряженности и ожесточенные столкновения в последние дни лишь увеличивают раскол в Венесуэле. Но насилие и применение силы не разрешат нынешний кризис", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.

В документе отмечается, что применение суровых санкций к оппозиционному политику Энрике Каприлесу Радонски, отстраненному на 15 лет от политической жизни, не способствует снижению беспорядков и напряженности в стране.

"Европейский союз призывает все стороны найти точки соприкосновения и положить конец насилию", - подчеркивается в заявлении представителя ЕВС.

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Тэги: ЕС, ВЕНЕСУЭЛА, ПРОТЕСТ, НАСИЛИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]