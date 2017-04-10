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СНГ 10.04.2017 17:28

Законопроект о рынке земли на Украине будет ограничивать максимальную площадь участков в 200 га для физлиц - премьер Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что законопроект о запуске рынка земли сельскохозяйственного назначения будет включать ограничение на максимальную площадь участков в 200 га для физических лиц на первом этапе работы рынка.

"Позиция правительства состоит в том, что этот оборот (земли - ИФ) можно запустить на первом этапе только между физическими лицами, которые являются украинцами и в рамках ограничений не более 200 га для одного лица", - сказал он в ходе II-го Украинского форума бизнеса в Киеве в понедельник.

По словам премьера, от этого процесса необходимо отстранить агрохолдинги.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ЗЕМЛЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]