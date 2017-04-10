Более 280 тыс. мирных жителей покинули Мосул с начала наступления иракской армии

Число внутренне перемещенных лиц из западной части Мосула превысило 280 тыс. человек с начала наступления правительственных сил в феврале, сообщило в понедельник иракское министерство по вопрос миграции.

С октября прошлого года иракская армия проводит операцию по освобождению второго по величине города страны Мосула от террористической группировки ИГИЛ . В январе правительственные силы освободили восточные кварталы Мосула и с февраля ведут зачистку западной части города.

"Численность перемещенных гражданских лиц из западного Мосула достигло 281,6 тыс. человек, которые размещены в лагерях на юге и востоке города", - отметило министерство, которое цитируют иракские СМИ.

На прошлой неделе министерство по вопросам миграции оценивало численность внутренне перемещенных лиц из западного Мосула в 260 тыс. человек и прогнозировало исход еще 150 тыс.

По данным властей, с начала операции по освобождению Мосула осенью прошлого года город покинули более 400 тыс. человек. Число перемещенных лиц со времени появления в Ираке террористов ИГИЛ в 2014 году превысило 4 млн человек.