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Дальнее зарубежье 10.04.2017 17:46

Более 280 тыс. мирных жителей покинули Мосул с начала наступления иракской армии

Число внутренне перемещенных лиц из западной части Мосула превысило 280 тыс. человек с начала наступления правительственных сил в феврале, сообщило в понедельник иракское министерство по вопрос миграции.

С октября прошлого года иракская армия проводит операцию по освобождению второго по величине города страны Мосула от террористической группировки ИГИЛ . В январе правительственные силы освободили восточные кварталы Мосула и с февраля ведут зачистку западной части города.

"Численность перемещенных гражданских лиц из западного Мосула достигло 281,6 тыс. человек, которые размещены в лагерях на юге и востоке города", - отметило министерство, которое цитируют иракские СМИ.

На прошлой неделе министерство по вопросам миграции оценивало численность внутренне перемещенных лиц из западного Мосула в 260 тыс. человек и прогнозировало исход еще 150 тыс.

По данным властей, с начала операции по освобождению Мосула осенью прошлого года город покинули более 400 тыс. человек. Число перемещенных лиц со времени появления в Ираке террористов ИГИЛ в 2014 году превысило 4 млн человек.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, БЕЖЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]