США привлечет к ответственности виновных в преступлениях против мирных жителей - Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в ходе визита в Италию для встречи стран "большой семерки" заявил, что США намерены привлекать к ответственности виновных в "преступлениях против невинных граждан", сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".
Агентство отмечает, что, судя по всему, так глава госдепа прокомментировал ситуацию в Сирии.
В пятницу США, в ответ на применение химоружия в сирийской провинции Идлиб, в котором Запад обвинил президента Сирии Башара Асада, нанесли ракетами "Томагавк" удар по аэродрому в сирийской провинции Хомс.
Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность. По базе с военных кораблей в Средиземном море было выпущено около 60 ракет.
В Дамаске же заверяют, что никогда не применяли химоружие на своей территории.
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