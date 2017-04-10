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СНГ 10.04.2017 18:04

Защита экс-президента Украины Януковича настаивает на незаконности передачи дела о госизмене в суд

Генеральная прокуратура РФ в письме от 7 апреля сообщила, что подозрение экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене до сих пор не вручено, поэтому передача соответствующего дела в суд является незаконной, настаивает адвокат бывшего украинского президента Виталий Сердюк.

"Процесс по этому делу начался с многочисленных нарушений. Помимо допущенных Генеральной прокуратурой Украины во время проведения досудебного расследования грубых нарушений прав человека, мы видим, что педалируется рассмотрение дела, для существования которого вообще отсутствуют какие-либо правовые основания. Подозрение не вручено, обвинительный акт не вручен, в получении от Виктора Януковича показаний отказано. То есть, вообще нет никакого основания и возможности начинать судебное разбирательство", - цитирует В.Сердюка пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex".

Как сообщалось, 28 марта Апелляционный суд Киева определил, что дело по обвинению В.Януковича в госизмене будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.

28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, ДЕЛО, ЗАЩИТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]