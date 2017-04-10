Защита экс-президента Украины Януковича настаивает на незаконности передачи дела о госизмене в суд

Генеральная прокуратура РФ в письме от 7 апреля сообщила, что подозрение экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене до сих пор не вручено, поэтому передача соответствующего дела в суд является незаконной, настаивает адвокат бывшего украинского президента Виталий Сердюк.
"Процесс по этому делу начался с многочисленных нарушений. Помимо допущенных Генеральной прокуратурой Украины во время проведения досудебного расследования грубых нарушений прав человека, мы видим, что педалируется рассмотрение дела, для существования которого вообще отсутствуют какие-либо правовые основания. Подозрение не вручено, обвинительный акт не вручен, в получении от Виктора Януковича показаний отказано. То есть, вообще нет никакого основания и возможности начинать судебное разбирательство", - цитирует В.Сердюка пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex".
Как сообщалось, 28 марта Апелляционный суд Киева определил, что дело по обвинению В.Януковича в госизмене будет рассматривать Оболонский районный суд Киева.
28 ноября 2016 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что экс-президенту Украины Виктору Януковичу вручено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 110, 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена и посягательство на территориальную целостность государства).
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