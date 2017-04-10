Азербайджанские парламентарии по линии ТюркПА будут наблюдать за Конституционным референдумом в Турции

Депутаты парламента Азербайджана осуществят мониторинг за намеченным на 16 апреля Конституционным референдумом в Турции, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Милли Меджлиса.

«Председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов и депутат Агалар Велиев отправятся 13 апреля в Анкару для наблюдения за референдумом в Турции», - говорится в сообщении.

Представители парламента осуществят мониторинг за референдумом по линии Межпарламентской ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА).

Р.Бабаев