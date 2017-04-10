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Внешняя политика 10.04.2017 16:49

Азербайджанские парламентарии по линии ТюркПА будут наблюдать за Конституционным референдумом в Турции

Депутаты парламента Азербайджана осуществят мониторинг за намеченным на 16 апреля Конституционным референдумом в Турции, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Милли Меджлиса.

«Председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов и депутат Агалар Велиев отправятся 13 апреля в Анкару для наблюдения за референдумом в Турции», - говорится в сообщении.

Представители парламента осуществят мониторинг за референдумом по линии Межпарламентской ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА).

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, РЕФЕРЕНДУМ, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]