Баку и Москва провели очередные консультации по статусу Каспия

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации госграницы с сопредельными государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков провели в Москве двусторонние консультации по правовому статусу Каспия.
«Двусторонние консультации по правовому статусу Каспийского моря состоялись 10 апреля в Москве между Азербайджаном и Россией»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Азербайджана в РФ.
Собеседники отметили, что Конвенция по статусу Каспийского моря должна обеспечить суверенные права всех стран каспийского бассейна и служить их интересам.
«Стороны подчеркнули необходимость достижения соглашения и повышения совместных усилий по всем вопросам до заседания глав МИД, которое будет проведено в рамках подготовки к саммиту прикаспийских государств»,- отмечается в сообщении.
Также, в рамках встречи был проведен обмен мнениями по итогам состоявшегося 25-26 января на уровне замминистров иностранных дел стран каспийской пятерки 48-го заседания Специальной рабочей группы по разработке проекта Конвенции по статусу Каспийского моря и открытым вопросам.
Консультации состоялись согласно подписанному 6 марта текущего года между внешнеполитическими ведомствами двух стран «Плану консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и России на 2017-2018гг».
Ф.Исазаде
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