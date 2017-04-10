Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7031 EUR   1.8029 RUR   0.0296 GBR   2.1096 TRY   0.4568

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.24 Brent   55.24

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 12 Апр 16° 13 Апр 11° 15°

Внешняя политика 10.04.2017 16:51

Баку и Москва провели очередные консультации по статусу Каспия

Замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации госграницы с сопредельными государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков провели в Москве двусторонние консультации по правовому статусу Каспия.

«Двусторонние консультации по правовому статусу Каспийского моря состоялись 10 апреля в Москве между Азербайджаном и Россией»,- сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в посольстве Азербайджана в РФ.

Собеседники отметили, что Конвенция по статусу Каспийского моря должна обеспечить суверенные права всех стран каспийского бассейна и служить их интересам.

«Стороны подчеркнули необходимость достижения соглашения и повышения совместных усилий по всем вопросам до заседания глав МИД, которое будет проведено в рамках подготовки к саммиту прикаспийских государств»,- отмечается в сообщении.

Также, в рамках встречи был проведен обмен мнениями по итогам состоявшегося 25-26 января на уровне замминистров иностранных дел стран каспийской пятерки 48-го заседания Специальной рабочей группы по разработке проекта Конвенции по статусу Каспийского моря и открытым вопросам.

Консультации состоялись согласно подписанному 6 марта текущего года между внешнеполитическими ведомствами двух стран «Плану консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и России на 2017-2018гг».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РОССИЯ, КАСПИЙ


Похожие новости


Алиев считает важным усиление сотрудничества с Россией в сфере безопасности в условиях нестабильности в регионе Патрушев обсудит в Баку вопросы безопасности Азербайджан намерен наращивать экспорт на российские рынки – замминистра экономики Тело погибшей в теракте в Петербурге азербайджанки отправили на родину Стратегическое партнерство между РФ и Азербайджаном отвечает коренным интересам граждан двух стран - Путин в послании Алиеву Ереван под различными предлогами уклоняется от переговоров по Карабаху – глава МИД Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]